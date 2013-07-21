ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.
  • Snel. Nauwkeurig. Effectief.

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ8200/17

3.7
| (74) Reviews & awards
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden van dit Philips elektrische scheerapparaat hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

74

Reviews & awards

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

over de gehele linie uitstekend

Beste scheerapparaat dat ik ooit heb gehad. Met name het scheer resultaat is uitstekend. Apparaat ligt goed in de hand. Het apparaat ziet goed uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 