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  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn

Niet meer leverbaar

InfraCare-infraroodlamp

HP3643

4.5
| (42) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Effectieve verzachting van pijn
Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodlamp van 650Watt voelt zeer comfortabel aan en de infraroodwarmte dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt verzachting voor gebieden ter grootte van uw halve lichaam: 60 x 40 cm.
Bekijk alle voordelen

Diep doordringende infraroodwarmte

Effectieve verzachting van pijn

  • 650 W

  • Behandeling van het halve lichaam

  • 124 cm hoog

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

Instelbare hoek met rotatie

Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

Eenvoudig bereik van nek en schouders

Eenvoudig bereik van nek en schouders

De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw nek en schouders voor een optimale warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De hoogte van de lampbehuizing kan worden aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u nu op een bed ligt of in een stoel zit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

42

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2

15/05/2022

België

België

Geverifieerde koper

Het toestel doet het werkelijk goed !

Gebruik het slechts in 1 positie ! De draad zou iets beter kunnen begeleid worden achter de steunpilaar zodat het netjes is .

Voordelen

Efficient

Nadelen

Draad begeleiding ( zie review opmerking )

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

06/05/2018

België

België

Geverifieerde koper

Een perfecte lamp

Ideaal voor chronische pijn in rug, nek en gewrichten. Een pijnstiller uitgespaard.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

22/04/2016

België

België

Geverifieerde koper

doet waar ie voor gemaakt is: warmte afgeven!

kan men werkelijk bijna overal gebruiken,zittend aan het bureau,liggend op bed,zittend op een stoel aan tafel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp

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