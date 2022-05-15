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Niet meer leverbaar
650 W
Behandeling van het halve lichaam
124 cm hoog
De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.
De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.
De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw nek en schouders voor een optimale warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De hoogte van de lampbehuizing kan worden aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u nu op een bed ligt of in een stoel zit.
4.5
van 5
42
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Toru
15/05/2022
België
Geverifieerde koper
Het toestel doet het werkelijk goed !
Gebruik het slechts in 1 positie ! De draad zou iets beter kunnen begeleid worden achter de steunpilaar zodat het netjes is .
Voordelen
Efficient
Nadelen
Draad begeleiding ( zie review opmerking )
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Willemina
06/05/2018
België
Geverifieerde koper
Een perfecte lamp
Ideaal voor chronische pijn in rug, nek en gewrichten. Een pijnstiller uitgespaard.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
paul007
22/04/2016
België
Geverifieerde koper
doet waar ie voor gemaakt is: warmte afgeven!
kan men werkelijk bijna overal gebruiken,zittend aan het bureau,liggend op bed,zittend op een stoel aan tafel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp