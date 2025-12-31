Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
HD9395/90
Veilig en efficiënt koken
Krachtig in gebruik, verfijnd ontwerp
Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin
U hoeft niet te wachten tot de buitenkant van uw waterkoker is afgekoeld. Onze dubbelwandige waterkoker heeft een isolatielaag voor een koele buitenzijde terwijl het water binnen langdurig warm blijft.
De ingebouwde Strix-controller zorgt ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer er geen water meer is of wanneer het van de voet wordt getild. Dit vermindert het risico op droogkoken en schade en voorkomt energieverspilling.
Altijd veilig en schoon. De waterkoker is gemaakt van voedselveilig roestvrij staal voor maximale hygiëne en corrosiebescherming.
Recensies