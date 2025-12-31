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  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten
  • Warm van binnen, koel van buiten

Dubbelwandige waterkoker 5000Dubbelwandige waterkoker uit de 5000-serie

HD9395/90

Warm van binnen, koel van buiten
Probleemloos koken met onze dubbelwandige waterkoker: blijft lang warm, is uitermate veilig dankzij de dubbele wand en energiezuinig dankzij de kopsaanduiding. Binnenkant gemaakt van voedselveilig roestvrij staal voor hygiëne en duurzaamheid.
Bekijk alle voordelen

Dubbele wand met naadloze binnenkant van roestvrij staal

Warm van binnen, koel van buiten

  • Veilig en efficiënt koken

  • Krachtig in gebruik, verfijnd ontwerp

  • Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin

Dubbelwandige waterkoker met isolatielaag

Dubbelwandige waterkoker met isolatielaag

U hoeft niet te wachten tot de buitenkant van uw waterkoker is afgekoeld. Onze dubbelwandige waterkoker heeft een isolatielaag voor een koele buitenzijde terwijl het water binnen langdurig warm blijft.

Droogkookbeveiliging met Strix-controller

Droogkookbeveiliging met Strix-controller

De ingebouwde Strix-controller zorgt ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer er geen water meer is of wanneer het van de voet wordt getild. Dit vermindert het risico op droogkoken en schade en voorkomt energieverspilling.

Voedselveilig roestvrij staal voor hygiëne en corrosiebescherming

Voedselveilig roestvrij staal voor hygiëne en corrosiebescherming

Altijd veilig en schoon. De waterkoker is gemaakt van voedselveilig roestvrij staal voor maximale hygiëne en corrosiebescherming.

Technische specificaties

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