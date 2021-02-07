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Niet meer leverbaar
GC9630/20
Druk max. 6,7 bar
Stoomstoot van max. 470 g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter
Afneembaar waterreservoir
Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
Prijzen
3.9
van 5
9
Reviews & awards
tsitenberg
07/02/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips
Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!
Voordelen
Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!
Nadelen
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
iLLuSioN7
28/07/2020
Ελλάδα
άψογο
το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.
Voordelen
αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο
Nadelen
αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
georkoro
10/05/2018
Ελλάδα
Αψογο
Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού