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Niet meer leverbaar

PerfectCare EliteStrijkijzer met stoomgenerator

GC9630/20

3.9
| (9) Reviews & awards

2 Prijzen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
PerfectCare-Elite is het beste en de meest efficiënte stoomgenerator van Philips. Met de OptimalTEMP-technologie kunt u nu alles van jeans tot zijde strijken zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

  • Druk max. 6,7 bar

  • Stoomstoot van max. 470 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter

  • Afneembaar waterreservoir

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.

Bespaar energie met de ECO-modus

Bespaar energie met de ECO-modus

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.9

van 5

9

Reviews & awards

2

07/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips

Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!

Voordelen

Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!

Nadelen

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

28/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

άψογο

το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.

Voordelen

αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο

Nadelen

αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

10/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Αψογο

Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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