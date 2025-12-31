Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC7840/20
Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 400g
Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
Draagvergrendeling
Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir eenvoudig onder de kraan bijvullen.
De automatische uitschakelfunctie schakelt het strijkijzer met stoomgenerator automatisch uit als het een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.
Het lichte strijkijzer met compact formaat is gemakkelijk op te bergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.
Prijzen
Recensies
Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur