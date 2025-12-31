ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

PerfectCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC7840/20

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.
Bekijk alle voordelen

Onze meest compacte stoomgenerator

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 6,5 bar

  • Stoomstoot van max. 400g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,5 l

  • Draagvergrendeling

Grote tank voor langdurig gebruik

Grote tank voor langdurig gebruik

Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir eenvoudig onder de kraan bijvullen.

Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit als u het even niet gebruikt

Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit als u het even niet gebruikt

De automatische uitschakelfunctie schakelt het strijkijzer met stoomgenerator automatisch uit als het een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Het lichte strijkijzer met compact formaat is gemakkelijk op te bergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311

  2. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur