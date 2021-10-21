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  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

PerfectCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC7833/80

3.9
| (23) Reviews & awards

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.
Bekijk alle voordelen

Onze meest compacte stoomgenerator

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 6 bar

  • Stoomstoot van max. 350 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,5 l

  • Draagvergrendeling

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

23

Reviews & awards

2

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Just Perfect.

Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

17/01/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Otima compra

Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

18/11/2019

Portugal

Portugal

Excelente Ferro com gerador de Vapor

Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311

  2. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer