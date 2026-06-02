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GC215/20
Ultiem gemak: geen installatie, geen gedoe
Kreukvrij resultaat, zonder het gesjouw
OneTurn, 2 functies, onbeperkte vrijheid
Draaiend hoofd voor precisie of snelheid - jouw stof, jouw keuze
Compact, stijlvol ontwerp: past prachtig in elk huis
Krachtig genoeg voor volledige strijksessies, maar in enkele seconden klaar voor een laatste aanpassing: de compacte Philips OneTurn maakt kledingverzorging moeiteloos. Geen opbouw, geen wachten - gewoon strakke, kreukvrije resultaten wanneer u ze nodig hebt. Met zijn Soft Ironing Board transformeert OneTurn elk oppervlak in een strijkstation, waardoor u gestructureerde resultaten krijgt zonder de rompslomp van een traditionele strijkplank - uw ruimte, uw regels.
Ervaar de volledige kracht van een strijkijzer, maar dan zonder het gesjouw van een traditioneel model. Onze innovatieve technologie levert krachtige, consistente stoom – gegarandeerd zonder lekken* – voor een strak, gestreken resultaat op elke stof. Van fijne zijde tot stevige katoen.
Strak strijken en zacht stomen in één lichtgewicht apparaat. Schakel naadloos tussen horizontaal strijken voor gestructureerde kledingstukken en verticaal stomen voor delicate stoffen met een eenvoudige draai. Constante stoomproductie (45g/min) onder elke hoek zorgt voor perfecte resultaten.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
OlgaH
02/06/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Ab jetzt macht Bügeln Spaß
Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
TugbaC
30/06/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Top
Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
Voor normaal huishoudelijk gebruik. Regelmatig onderhoud is essentieel voor optimale prestaties. Periodiek spoelen is vereist
Vergeleken met Philips strijkijzers met een gemiddeld gewicht van 2 kg en een opwarmtijd van ongeveer 2 minuten
Het wordt aanbevolen om de spoelfunctie na elke maand gebruik te gebruiken om goede stoomprestaties te behouden. Als u in een gebied met hard water woont, gebruikt u de functie vaker
Gebaseerd op stoomafgifte, vergeleken met Philips stoomstrijkijzer (DST6120) in standaardmodus
1800 W bij 240 V
Gebruik de Soft Board alleen op een vlak, hitte- en stoombestendig oppervlak. Stoom kan bepaalde materiaalafwerkingen of meubels beschadigen of verkleuren