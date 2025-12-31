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Alle series

  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

7000-serieHV-stoomstrijkijzer donkerpaars

DST7051/30

Stoomprestaties, gegarandeerd
Exclusieve SteamGlide Elite-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid en Quick Calc Release voor langdurige prestaties.
Bekijk alle voordelen

SteamGlideElite-zoolplaat, optimaal glijden en duurzaamheid

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 250 g

  • SteamGlide Elite-zoolplaat

  • Veilige automatische uitschakeling

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

SteamGlide Elite: onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat

SteamGlide Elite: onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat

De exclusieve SteamGlide Elite van Philips is onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat.

Snelle kalkverwijdering

Snelle kalkverwijdering

Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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