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DST7051/30
50 g/min continue stoom
Stoomstoot van 250 g
SteamGlide Elite-zoolplaat
Veilige automatische uitschakeling
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
De exclusieve SteamGlide Elite van Philips is onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat.
Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties.
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