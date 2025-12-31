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Alle series

  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

7000-serieHV-stoomstrijkijzer, donkerblauw

DST7030/20

Stoomprestaties, gegarandeerd
Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Plus-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.
Bekijk alle voordelen

Dankzij onze verbeterde stoomstoot

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 250 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

  • Veilige automatische uitschakeling

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Snelle kalkverwijdering

Snelle kalkverwijdering

Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Ons Drip Stop-systeem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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