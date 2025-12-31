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DST7030/20
50 g/min continue stoom
Stoomstoot van 250 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Veilige automatische uitschakeling
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties.
Ons Drip Stop-systeem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.
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