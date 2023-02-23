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Alle series

  • Moeiteloos een driedaagse baard
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  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000Baardtrimmer

BT3236/14

4.4
| (606) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Moeiteloos een driedaagse baard
Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of een lange baard.
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Lift & Trim-systeem voor 30% sneller trimmen

Moeiteloos een driedaagse baard

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Volledig metalen mesjes

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Lift & Trim-systeem

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen

Deze trimmer heeft twee keer geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

606

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

23/02/2023

België

België

Gemakkelijk in gebruik en werkt TOP!

standen makkelijk verzetbaar, werkt zeer goed! Batterij gaat lang mee.

Voordelen

makkelijk gebruik, doet wat doen moet, duurtijd batterij

Nadelen

geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

15/09/2021

België

België

Ik vind dit een topproduct

Héél goede batterij. Reeds 5x geschoren zonder te moeten opladen (1 keer in de week)

Voordelen

Heel goede batterij en niets geïrriteerd

Nadelen

nog niet ondervonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

08/09/2021

België

België

Geweldige Baardtrimmer

Met deze trimmer heb je veelzijdige keuzes aan baardstijlen. Je kan makkelijk een stoppelbaardje creëren door het beschermkapje eraf te laten, heb je liever een klein baardje gebruik dan het beschermkapje met lengte naar keuze. Ik vond persoonlijk op 3mm het fijnste. De batterij wwas geweldig. De trimmer beschikt over Fast charging en is du binnen 1 uur opgeladen. En gaat +- 2weken mee. De trimmer heeft een fijne vorm, grip Wat ik wel een kleine afknapper vind is het draagtasje, het is gemaakt van een zwarte synthetisch materiaal en geeft een goedkoop gevoel.

Voordelen

Simpel en makkelijk om te gebruiken

Nadelen

Het draagtasje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 