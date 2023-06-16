Ik heb voor mijn 18de verjaardag mijn eerste philips elektrische epilator gekregen. Sindsdien zijn er al enkele versleten. Ook ooit een epilator van een ander merk gekocht, maar ik ben weer teruggekeerd naar de kwaliteit van Philips. Dit laatste nieuwe toestel is fantastisch! Het epileert perfect en dat lichtje zorgt ervoor dat je geen haartje mist. Ik ga altijd zeker 2 keer over dezelfde zone. Het is aan te raden om het toestel langzaam over het been te bewegen, zo geef je de pincetjes de mogelijkheid om zoveel mogelijk haartjes in 1 keer mee te nemen. Zo werk je veel zorgvuldiger en heb je echt supergladde benen! In mijn geval zeker zo'n 4 weken. In vergelijking met de oudere modellen, draait dit model veel sneller en zijn er meer pincetjes, waardoor je echt veel sneller klaar bent. Het duurt bij mij denk ik maximum 10 minuten en dan ben je er voor minimum voor 4 weken van verlost. Bedankt Philips voor de steeds beter presterende toestellen en voor de leuke cashback actie waardoor ik een extra korting kreeg!