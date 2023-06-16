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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
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Voor benen, lichaam en voeten
Snoerloos gebruik
+7 accessoires
Double Action Technology synchroniseert lange keramische pincetten in voortdurende acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te pakken en te verwijderen. De brede epilator met 50% langere pincetten verwijdert meer haar per keer*. Bereid u voor op gladde en probleemloze weken.
Onze pincetten draaien ook sneller per minuut dan de Braun silk-épil 9.
32 keramische pincetten gemaakt van hypoallergeen materiaal voor een comfortabele behandeling. Ze glijden gemakkelijk over uw huid met minder wrijving en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op de huid volgens 91% van de vrouwen**.
4.4
van 5
717
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
MLipic
16/06/2023
België
Geverifieerde koper
Perfect product !
Perfect product! Je hebt alles in één product. Heel praktisch en handig. Geweldig voor op reis . Ik ben erg blij omdat ik het heb .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat
N.wens
06/02/2023
België
Geverifieerde koper
Snelle ontharing
Werkt snel en ik heb geen last van rode bultjes wat ik bij mijn vorige epilady wel nog had.lichtfunctie is ook heel handig bij kleinere haartjes.
Voordelen
Werkt goed, laadt snel op, lampje voor extra licht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat
JaneV
14/01/2022
België
Geverifieerde koper
Perfect
makkelijk te gebruiken onder douche , snelle verzorging
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle Prestige
CLT Duitsland N = 153, 2019