Heb de epilator nu een maand in gebruik en ben echt verrast door zijn prestatie. Door de vorm ligt hij prettig in de hand, het lampje helpt om de kleinste haartjes te zien en deze worden zonder problemen mee uitgetrokken. Door het brede scheerhoofd duurt het niet zolang eer je je volledige benen hebt onthaart. Je benen voelen ook super zacht aan en de haartjes groeien veel trager terug, ook ben je verlost van die vervelende stoppels. Dat je de epilator in water kan gebruiken vind ik een groot pluspunt. Na lang gebruikt te hebben gemaakt van een scheermesje vond ik het ontharen van mijn oksels met de epilator wel pijnlijk, door dit in het bad te doen verlicht je de pijn. Ook door je dit regelmatig te doen ervaar je minder pijn. Handig zijn ook de 2 snelheidsstanden. De batterij gaat ook lang genoeg mee om je volledige lichaam te ontharen, zelfs tot 3 maal. De grootste verrassing was ongetwijfeld de bijgeleverde gezichtsreiniger. Ik gebruik deze dagelijks in combinatie met mijn gezichtsreiniger en wat een verbluffend resultaat. Mijn huid is egaal, zacht en grondig gereinigd wat resulteert in een stralende huid. Wil je graag een zachte huid zonder haartjes dan is deze epilator van Philips een echte musthave!