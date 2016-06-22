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Niet meer leverbaar
BRE630/00
Voor benen, lichaam en gezicht
5 accessoires
Snoerloos en oplaadbaar
S-vormige handgreep
De ergonomische handgreep is gemakkelijk vast te houden en te sturen voor maximale controle en een optimaal bereik op alle delen van het lichaam.
Ons epileerhoofd is uniek en gemaakt van ruw keramisch materiaal dat haar stevig vastgrijpt. Zelfs fijne haartjes glijden niet weg.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
Prijzen
3.0
van 5
66
Reviews & awards
AnkeH
22/06/2016
Nederland
Een fijn product en handig in gebruik
Het epileergedeelte is erg fijn en bijna pijnloos. Het kan zowel droog als nat (onder de douche) mijn voorkeur gaat uit naar droog, het effect is dan beter. Zachte en korte haartjes gaan iets lastiger mee. Voordeel is dat het bijna pijnloos is en makkelijk zonder draad/ snoer. Het scheergedeelte kan makkelijk droog en nat. Je krijgt er verschillend stukjes bij voor de verschillende zones. Scheren is iets meer werk dan met een scheermesje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Miellaa
16/06/2016
Nederland
Gewoon goed
Scheer goed en epileert goed, Jammer dat hij alleen draadloos kan Ook erg handig voor onder de douche Gewoon een goed apparaat die fijn in de hand ligt En zn werk goed doet!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat
MJ13
08/06/2016
Nederland
Zachte ontharing en goede grip
Het is een erg fijn apparaat voor de ontharing van oksels, benen en bikinilijn. Hij ligt goed in de hand en heeft een goede grip op de haartjes. Met de massage kop voel je bijna niet dat de haartjes eruit getrokken worden. Dit was bij mijn vorige apparaat wel anders en was dus een stuk pijnlijker. Het apparaat ligt goed in de hand en het is fijn dat je hem onder de douche kunt gebruiken of de haren kunt afspoelen. Het is wel even wennen om de juiste positie te hebben omdat de kop wat rond loopt. Helemaal als je een rechte kop gewend bent. De andere toebehoren heb ik ook even kort getest en zijn prima voor de kleinere precieze stukjes om te ontharen. Verder is het erg fijn dat er een scheerkop meegeleverd wordt zodat je ook kunt kiezen om een gedeelte te scheren of even bij te werken zonder te moeten epileren. Een handig en fijn apparaat die opgeladen gemakkelijk een hele scheerbeurt meegaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry-epileerapparaat