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  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
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  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
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  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

Niet meer leverbaar

Satinelle AdvancedWet & Dry-epileerapparaat

BRE620/00

3.9
| (635) Reviews & awards

1 Prijs

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
Onze snelste epilator ooit, zelfs op de fijnste haren, heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort haar stevig vastgrijpen. Geniet wekenlang van een zijdezachte huid en behandel uw lichaamszones met ontharingsmethoden die bij u passen.
Bekijk alle voordelen

2 ontharingsroutines

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

  • Voor benen en lichaam

  • Keramische schijven pakken fijn haar

  • S-vormige handgreep

  • + 3 accessoires

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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3.9

van 5

635

Reviews & awards

07/07/2020

België

België

Geverifieerde koper

ideaal setje

Het setje is ideaal voor een feilloze ontharing. Het felle licht is even wennen, maar wel handig. Dit is het eerste draadloze epileerapparaat dat ik bezit, wat handig, zonder kabel :-)

Voordelen

performant

Nadelen

saaie kleuren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry-epileerapparaat

15/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Lady shave

Beste product ooit ben er heel erg tevreden over en zou het iedereen aanbevelen

Voordelen

Alles is too

Nadelen

Geen minpunten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat

03/12/2018

België

België

Dit is een aangenaam product.

De epilator ligt goed in de hand en ik ben vooral fan van het sterke licht. De batterij gaat na het opladen heel lang mee. Dit epileerapparaat doet dan ook perfect wat het hoort te doen. De gezichtsreiniger gebruik ik samen met een cleanser, dit gaat dan heerlijk schuimen. Mijn huid is hierna beduidend zachter dan wanneer ik dit gewoon met de hand doe. Nu doe ik dit tweemaal per week en ben tevreden met het resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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