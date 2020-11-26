positief: de tang plakt niet vast aan de punten van mijn haar. Hij warmt op tot 230° (in vergelijking met mijn vorige, die maar tot 220° opwarmde). De randen van het metaal zijn relatief ver weg, dus je brand je niet makkelijk. Hij stijlt erg goed glad, het effect voelt langdurig prettig aan, Je kunt ook kleine krullen stijlen aan de punt, wat ik met de andere niet kon, ik denk vanwege de vorm. Het belangrijkste is dat ik minder tijd nodig heb om te stijlen. Ik doe het twee tot drie keer sneller dan met mijn oude (ik heb licht golvend haar). Er zit ook een plastic beschermkap bij, waar je de warme tang in kun doen voor je hem op slot doet. En dan is het ook meteen beschermd voor kinderen. negatief: ik hem hem nog niet zo lang, en heb nog geen negatieve punten ontdekt.