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  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
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  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights
  • Zet je haar in de spotlights

StraightCareVivid Ends-straightener

BHS675/00

4.9
| (26) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Zet je haar in de spotlights
De Vivid Ends-straightener is onze eerste straightener die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen. De geavanceerde SplitStop-technologie zorgt voor prachtig gestyled haar met gezond uitziende punten!
Bekijk alle voordelen

Tot 95% vrij van gespleten punten*

Zet je haar in de spotlights

  • met SplitStop-technologie

  • ter voorkoming van gespleten haarpunten

  • Ionenconditioner

  • Keratine

SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten

SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten

Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor en onze gladde keramische platen respecteert de gezondheid van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming tegen gespleten punten.

UniTemp-sensor voor prachtig gestyled haar met minder hitte

UniTemp-sensor voor prachtig gestyled haar met minder hitte

De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde resultaat met een 20 °C lagere temperatuur**. Creëer de perfecte stijl met gezond uitziende en levendige haarpunten.

Keratine voor betere verzorging

Keratine voor betere verzorging

Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.9

van 5

26

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/11/2020

België

België

Geverifieerde koper

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Voordelen

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

09/11/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Voordelen

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

21/08/2018

Nederland

Nederland

Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!

Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. na 2 jaar gesimuleerd stijlen gebruik bij 200 °С met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten

  2. haartemperatuur en consumententest vergeleken met de HP8344