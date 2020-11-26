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met SplitStop-technologie
ter voorkoming van gespleten haarpunten
Ionenconditioner
Keratine
Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor en onze gladde keramische platen respecteert de gezondheid van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming tegen gespleten punten.
De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde resultaat met een 20 °C lagere temperatuur**. Creëer de perfecte stijl met gezond uitziende en levendige haarpunten.
Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.
4.9
van 5
26
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
nov**2050
26/11/2020
België
Geverifieerde koper
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Voordelen
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Symoon
09/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Voordelen
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Merel94
21/08/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!
Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
na 2 jaar gesimuleerd stijlen gebruik bij 200 °С met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten
haartemperatuur en consumententest vergeleken met de HP8344