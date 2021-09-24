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2300 W
ThermoShield-technologie
4x ionenverzorging*
3 hittestanden & 2 snelheidsstanden
De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.
De krachtige luchtstroom van 2300 W maakt het mogelijk om 20% sneller te drogen en tegelijkertijd uw haar te beschermen.
De hoogwaardige motor van deze föhn is ontwikkeld voor professionals. Hij genereert een luchtsnelheid van tot wel 110 km/h****, voor snel drogen en indrukwekkend stylen.
4.6
van 5
866
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Rifino17
24/09/2021
België
Onderdeel van promotie
Philips-medewerker
De föhn is perfect voor mij!
[Employee of philipsglobal] Sinds 1 maand gebruik ik de Phillips 5000 series. Ik ben hier blij mee. Mijn haren super snel droog ( Ik heb lang en dik haar dus is hij super voor mij) Hij is niet te zwaar zodat ik een brushing gemakkelijk kan makken. Bovendien heeft hij een mooi design.
Voordelen
droogt snel, Hij is niet te zwaar, mooi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn
Raecy
21/09/2021
België
Onderdeel van promotie
Met deze haardroger verkrijg je vlot een gestylde
Deze föhn is een krachtige haardroger waarmee je je coupe snel droogt en stylet zonder extreme hitte.
Voordelen
Licht en makkelijk hanteerbaar, droogt en styled snel zonder extreme hitte
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD501/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD501/00 Föhn
Sberquet
21/09/2021
België
Onderdeel van promotie
Super Haardroger
Je kan heel gemakkelijk de warmte van het toestel aanpassen totdat je de geschikte temperatuur gevonden hebt om je haar te drogen. Dit is een heel belangrijk aspect bij een haardroger omdat je namelijk gemakkelijk je haar kan beschadigen door te hoge temperaturen. Bij dit toestel heb ik heel snel de gewenste temperatuur gevonden. De haardroger is ook voldoende krachtig, maar je kan ook heel eenvoudig de snelheid aanpassen en bijsturen. Doordat je die snelheid laag kunt zetten, blijft je haar mooi in de vorm/snit liggen die ik voor ogen had. Het design / de vorm van de haardroger is perfect. Hij ligt heel comfortabel en stevig in de hand wat ook niet onbelangrijk is bij een haardroger. De vorm is perfect afgestemd voor een gemakkelijk gebruik. Het snoer van de haardroger is bovendien voldoende lang zodat je wel wat afstand kan afleggen indien dit nodig zou zijn. Ik heb ook de indruk dat ik minder last heb van droge punten of elektriciteit in het haar sinds ik deze nieuwe haardroger gebruik. Mijn haar blijft heel mooi plat liggen, maar heeft toch voldoende volume.Ik kan dankzij dit toestel een mooi evenwicht hiertussen vinden.
Voordelen
Krachtig , mooi design , licht in de hand
Nadelen
Nee
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn
t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand
ThermoShield-instelling
* t.o.v. standaardföhn
* * * Getest in Philips lab met opzetstuk in hoogste stand