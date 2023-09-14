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Middelgrote staaf van 25 mm
Toermalijn-keramisch
Digitale temperatuurstanden
De gladde keramische staaf voorkomt dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen. De staaf is behandeld met toermalijn om je krullen ultieme gladheid en glans te geven.
Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.
Dankzij de hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor de perfecte krullen waarnaar je op zoek bent.
4.7
van 5
17
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
La_joys
14/09/2023
Italia
Bel risultato
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Voordelen
la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo
Nadelen
Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Ja, ik raad dit product aan
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adrian14
25/04/2020
Italia
ottima qualita
ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Ja, ik raad dit product aan
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Aleeex97
28/01/2020
Italia
Piega perfetta con estrema facilità!
Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.
Voordelen
Pratico, leggero, di facile uso
Nadelen
Nessuno
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Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
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