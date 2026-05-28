Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
326P1H/01
P Line
32 (80 cm / 31,5" diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele* laptop rechtstreeks en snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data doorsturen terwijl u uw notebook oplaadt en een boost geeft.
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.
Prijzen
3.0
van 5
3
Reviews & awards
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Geverifieerde koper
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Voordelen
Slipper docking cam og mic inkludert
Nadelen
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Voordelen
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Nadelen
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is geschikt voor USB-C-, DP- of HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
DisplayPort out werkt alleen bij DP in of USB-C in.
Mac OS ondersteunt geen DP-Out MST-uitbreidingsfunctie.
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.