ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Energy Label Europe F
    Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Energy Label Europe F
    Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld
  • Klaar elke klus met helder beeld

BrillianceLCD-monitor met USB-C-dock

326P1H/01

3
| (3) Reviews & awards

1 Prijs

Klaar elke klus met helder beeld
Het Philips USB-C dockingscherm in een uitgebreide oplossing. Bekijk QHD en laad een laptop tot 90 W op, allemaal tegelijk met één USB-C-kabel. Pop-upwebcam met Windows Hello en koppelingsmogelijkheden bieden prestaties en gemak
Bekijk alle voordelen

Klaar elke klus met helder beeld

  • P Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Met USB-C kan de laptop rechtstreeks vanaf een monitor worden opgeladen

Met USB-C kan de laptop rechtstreeks vanaf een monitor worden opgeladen

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele* laptop rechtstreeks en snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data doorsturen terwijl u uw notebook oplaadt en een boost geeft.

Ingebouwd RJ-45-ethernet zorgt voor gegevensbeveiliging

Ingebouwd RJ-45-ethernet zorgt voor gegevensbeveiliging

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image AWARD-7185186

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.0

van 5

3

Reviews & awards

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Geverifieerde koper

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Voordelen

Slipper docking cam og mic inkludert

Nadelen

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Voordelen

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Nadelen

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Deze review is gemaakt voor Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor USB-C-, DP- of HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976

  7. Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.

  8. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  9. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  10. DisplayPort out werkt alleen bij DP in of USB-C in.

  11. Mac OS ondersteunt geen DP-Out MST-uitbreidingsfunctie.

  12. Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.

  13. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  14. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.