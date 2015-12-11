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12831WLEDX1
DayLight 9
12 V
16W
Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect.
De verbeterde lensoptica zorgen voor betere verlichting. De hoek waarin de wettelijk goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het nieuwe ontwerp.
Het montagebereik van de modules is vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2 graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.
3.9
van 5
21
Reviews & awards
Panpadl
11/12/2015
Nederland
Solide en compleet product en degelijk verpakt.
[Employee of philipsglobal] Het product is gemakkelijk te monteren, alleen het wegwerken van de kabels is een geduldig karweitje en dat verschilt natuurlijk per model auto. De stekers zijn netjes waterdicht en de kabels zij voorzien van een stevige mantel. De handleiding is beknopt en niet in het Nederlands. De werking van het relais: Op de accuspanning 12V branden de led's niet, als de motor start komt er van de dinamo 13,5-14V op het relais en dan gaan de led's branden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Beachcaster
27/01/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
A Great Enhancement To My Car
These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.
Voordelen
Look good, easy to fit, and great value
Nadelen
Non so far
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Benny
05/09/2015
United Kingdom
9 LEDs daylight bright
Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights