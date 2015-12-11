ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid

DayLight 9LED Daytime Running Lights

12831WLEDX1

3.9
| (21) Reviews & awards
Maximaal zicht voor maximale veiligheid
De derde generatie Philips DRL combineert superieure stijl met verbeterd zicht. De Philips Daylight9 heeft een vernieuwd optisch ontwerp en biedt meer bevestigingsopties: een wettelijk goedgekeurde oplossing die elke auto laat opvallen.
Bekijk alle voordelen

Helder en opvallend vanuit elke hoek

Maximaal zicht voor maximale veiligheid

  • DayLight 9

  • 12 V

  • 16W

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect.

Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

De verbeterde lensoptica zorgen voor betere verlichting. De hoek waarin de wettelijk goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het nieuwe ontwerp.

Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Het montagebereik van de modules is vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2 graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

21

Reviews & awards

2

11/12/2015

Nederland

Nederland

Solide en compleet product en degelijk verpakt.

[Employee of philipsglobal] Het product is gemakkelijk te monteren, alleen het wegwerken van de kabels is een geduldig karweitje en dat verschilt natuurlijk per model auto. De stekers zijn netjes waterdicht en de kabels zij voorzien van een stevige mantel. De handleiding is beknopt en niet in het Nederlands. De werking van het relais: Op de accuspanning 12V branden de led's niet, als de motor start komt er van de dinamo 13,5-14V op het relais en dan gaan de led's branden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights

27/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

A Great Enhancement To My Car

These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.

Voordelen

Look good, easy to fit, and great value

Nadelen

Non so far

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

05/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

9 LEDs daylight bright

Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.