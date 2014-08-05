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  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
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Niet meer leverbaar

ColorVisionGele autolamp

12342CVPYS2

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Creëer een nieuwe stijl met licht
ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.
Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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