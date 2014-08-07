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  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
  • Creëer een nieuwe stijl met licht
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Niet meer leverbaar

ColorVisionBlauwe autolamp

12342CVPBS2

4.3
| (4) Reviews & awards
Creëer een nieuwe stijl met licht
ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.
Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

4

Reviews & awards

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

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