1. Advancing key performance indicators with pre-visit navigation: A case study with Boston Medical Center. Philips, 2020. 2. À l’aide du Philips MR Smart Workflow. 3. Prospective study of 30 subjects undergoing routine obstetric ultrasound imaging, New Mexico, USA. Michael S. Ruma, et al. The use of a novel telemedicine tool in perinatology [abstract]. 30th ISUOG World Congress, 2020. 4. Résultats de l’hôpital universitaire Campus Bio-Medico obtenus à l’aide de solutions informatiques intégrées. 5. Résultats de l’hôpital Nuestra Señora del Rosario obtenus à l’aide de solutions informatiques intégrées. 6. Résultats du Boston Medical Center obtenus à l’aide de technologies basées sur l’IA pour les IRM. 7. Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.