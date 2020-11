Amélioration de l’expérience des patients et du personnel en radiologie

Perspective d’intervention optimale



Nos protocoles d’acquisition et nos technologies d’imagerie axées sur l’utilisateur, qui comprennent des applications intelligentes réduisant les variations cliniques et, par conséquent, la nécessité de procéder à des réacquisitions, améliorent la satisfaction du personnel et ont un impact positif sur l’expérience de vos patients. Notre conception axée sur le patient et nos expériences visuelles et audio immersives dans la salle d’imagerie contribuent à réduire le stress, l’inconfort et les mouvements pendant les examens, et permettent de diversifier vos activités, tant pour les patients que pour les employés, dans un marché hautement concurrentiel.