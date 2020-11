Des procédures planifiées aux interventions imprévues, les patients comptent sur vous pour leur fournir un diagnostic exact – en temps réel. Philips Lumify est là pour vous apporter un avantage décisif – un diagnostic fiable et à la demande. Avec Lumify, votre appareil intelligent compatible intègre un équipement de diagnostic portable puissant. Lumify est conçu avec une imagerie haute résolution, une interface très intuitive et une sonde légère et sans batterie. Lumify vous accompagne partout, ce qui vous permet d’intervenir plus rapidement et n’importe où.