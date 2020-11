La priorité que vous accordez à l’optimisation de la prise en charge des patients mérite la fiabilité des échographes Philips. Philips jouit d’une réputation d’excellence bien méritée auprès des professionnels de santé. Ils apprécient les innovations qui aident à prendre les meilleures décisions pour les patients. Une solution fiable et toujours opérationnelle peut vous aider à améliorer non seulement les soins que votre établissement prodigue aux patients, mais aussi à assurer votre personnel qu’il utilise une technologie de pointe fiable. L’échographe Philips présente un niveau exceptionnel de performances cliniques, d’efficacité de processus et d’intelligence avancée pour répondre aux défis des pratiques les plus exigeantes d’aujourd’hui.