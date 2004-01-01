Les systèmes d’imagerie Philips Azurion, associés à la table Baxter Medical Trusystem 7500 Hybrid Plus, allient radiographie interventionnelle de pointe et table chirurgicale dernier cri. Cette configuration vous offre une salle véritablement multifonctionnelle où vous pouvez réaliser des interventions chirurgicales mini-invasives, hybrides et traditionnelles.
Offrez davantage de flexibilité à vos équipes médicales en associant un système de radiographie interventionnelle de pointe à une table chirurgicale dernier cri. La table chirurgicale Baxter Medical offre une véritable flexibilité de positionnement et d’ajustement d’angles afin de répondre aux exigences d’un grand nombre de procédures chirurgicales.
Offrez davantage de flexibilité à vos équipes médicales en associant un système de radiographie interventionnelle de pointe à une table chirurgicale dernier cri. La table chirurgicale Baxter Medical offre une véritable flexibilité de positionnement et d’ajustement d’angles afin de répondre aux exigences d’un grand nombre de procédures chirurgicales.
Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière optimale. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.
Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière optimale. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.
Gérez intuitivement le positionnement et le déplacement du plateau flottant Carbon FloatLine de la table Baxter Medical grâce à la poignée Sensor Control FloatLine. Le statif de l’arceau Azurion et la table chirurgicale Baxter Medical sont contrôlés via leurs modules de contrôle respectifs.
Gérez intuitivement le positionnement et le déplacement du plateau flottant Carbon FloatLine de la table Baxter Medical grâce à la poignée Sensor Control FloatLine. Le statif de l’arceau Azurion et la table chirurgicale Baxter Medical sont contrôlés via leurs modules de contrôle respectifs.
Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plateaux de table suivants. Le plateau de table d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plateau de table, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plateau flottant offrant une zone radiotransparente allant jusqu’à 2 100 mm. Le plateau entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plateau de table universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes (conventionnelles) permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plateau de table, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.
Offrez davantage de flexibilité à vos équipes médicales en associant un système de radiographie interventionnelle de pointe à une table chirurgicale dernier cri. La table chirurgicale Baxter Medical offre une véritable flexibilité de positionnement et d’ajustement d’angles afin de répondre aux exigences d’un grand nombre de procédures chirurgicales.
Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière optimale. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.
Gérez intuitivement le positionnement et le déplacement du plateau flottant Carbon FloatLine de la table Baxter Medical grâce à la poignée Sensor Control FloatLine. Le statif de l’arceau Azurion et la table chirurgicale Baxter Medical sont contrôlés via leurs modules de contrôle respectifs.
La disponibilité du produit varie selon les pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.
* Les fonctions Suivi du bolus, APC de la table, Suivi de la table et la compatibilité avec EP Navigator, MRCT Roadmap, VesselNavigator et EchoNavigator ne sont pas pris en charge par le système Philips Azurion lorsqu’il est associé à la table chirurgicale Baxter Medical. Les applications de superposition n’offrent pas de compensation des mouvements de la table. Disponible uniquement avec le capteur plan 20” combiné au FlexArm.
