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Tire-lait électrique double Comfort

Expression de lait double

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Pour les mamans, l’enjeu consiste à tirer plus de lait en moins de temps. Grâce à ce tire-lait électrique double portable, il est possible d’exprimer le lait simultanément avec les deux seins. Trois réglages d’aspiration contrôlés par l’utilisateur sont proposés. Choisissez celui qui vous convient pour assurer l’écoulement régulier du lait.

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Fiche technique

Caractéristiques du tire-lait électrique double
Caractéristiques du tire-lait électrique double
Mode de pompage
  • Dispositif électrique double
Niveaux d’aspiration
  • Mode de stimulation : 128 mmHg. Réglage d’expression 1 : 169 mmHg
  • Réglage d’expression 2 : 209 mmHg. Réglage d’expression 3 : 250 mmHg
Contenu
  • 1 unité d’expression du tire-lait
  • 2 unités d’expression du tire-lait (avec 2 biberons Natural Philips Avent)
  • 1 moteur avec flexible et capuchons de connecteurs
  • 2 tétines débit nouveau-né
  • 2 enveloppes hygiéniques, 2 disques d’étanchéité pour la conservation du lait maternel
  • 1 adaptateur d’alimentation
  • 2 diaphragmes de rechange
  • 1 manuel d’utilisation du tire-lait Comfort
  • 1 manuel d’utilisation du biberon Natural
  • 1 paquet d’échantillons de coussinets d’allaitement de jour
  • 1 paquet d’échantillons de coussinets d’allaitement de nuit
  • 1 sac de transport pratique
Matériaux
  • Polypropylène : corps du tire-lait, enveloppe hygiénique pour l’entonnoir,biberon Natural.
Dimensions
  • Unité d’expression : hauteur totale : 17,1 cm (entièrement assemblé)
  • Unité d’expression : largeur totale : 13,5 cm (entièrement assemblé)
  • Moteur : hauteur totale : 10,5 cm, largeur totale : 14,2 cm,profondeur totale : 10,4 cm
Poids
  • Unité d’expression : 125 g (entièrement assemblé)
  • Moteur avec flexible : 452 g
Assemblage
  • Visualisation facile de l’assemblage des pièces. Peu de petites pièces
Garantie
  • 2 ans
Accessoires
  • Grand coussin masseur doux disponible séparément.
Pièces de rechange disponibles
  • Corps du tire-lait, coussin masseur, grand coussin masseur
  • Diaphragme et valve, flexible, adaptateur d’alimentation, moteur,
  • Enveloppe hygiénique pour le coussin, couvercle de la batteriesur le moteur
Caractéristiques du tire-lait électrique double
Caractéristiques du tire-lait électrique double
Mode de pompage
  • Dispositif électrique double
Niveaux d’aspiration
  • Mode de stimulation : 128 mmHg. Réglage d’expression 1 : 169 mmHg
  • Réglage d’expression 2 : 209 mmHg. Réglage d’expression 3 : 250 mmHg
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques du tire-lait électrique double
Caractéristiques du tire-lait électrique double
Mode de pompage
  • Dispositif électrique double
Niveaux d’aspiration
  • Mode de stimulation : 128 mmHg. Réglage d’expression 1 : 169 mmHg
  • Réglage d’expression 2 : 209 mmHg. Réglage d’expression 3 : 250 mmHg
Contenu
  • 1 unité d’expression du tire-lait
  • 2 unités d’expression du tire-lait (avec 2 biberons Natural Philips Avent)
  • 1 moteur avec flexible et capuchons de connecteurs
  • 2 tétines débit nouveau-né
  • 2 enveloppes hygiéniques, 2 disques d’étanchéité pour la conservation du lait maternel
  • 1 adaptateur d’alimentation
  • 2 diaphragmes de rechange
  • 1 manuel d’utilisation du tire-lait Comfort
  • 1 manuel d’utilisation du biberon Natural
  • 1 paquet d’échantillons de coussinets d’allaitement de jour
  • 1 paquet d’échantillons de coussinets d’allaitement de nuit
  • 1 sac de transport pratique
Matériaux
  • Polypropylène : corps du tire-lait, enveloppe hygiénique pour l’entonnoir,biberon Natural.
Dimensions
  • Unité d’expression : hauteur totale : 17,1 cm (entièrement assemblé)
  • Unité d’expression : largeur totale : 13,5 cm (entièrement assemblé)
  • Moteur : hauteur totale : 10,5 cm, largeur totale : 14,2 cm,profondeur totale : 10,4 cm
Poids
  • Unité d’expression : 125 g (entièrement assemblé)
  • Moteur avec flexible : 452 g
Assemblage
  • Visualisation facile de l’assemblage des pièces. Peu de petites pièces
Garantie
  • 2 ans
Accessoires
  • Grand coussin masseur doux disponible séparément.
Pièces de rechange disponibles
  • Corps du tire-lait, coussin masseur, grand coussin masseur
  • Diaphragme et valve, flexible, adaptateur d’alimentation, moteur,
  • Enveloppe hygiénique pour le coussin, couvercle de la batteriesur le moteur
  • ¹ Le tire-lait électrique double Comfort Philips Avent pèse moins de 626 g et offre une puissance d’aspiration de 33 mbar. Le flexible s’enroule autour de la base pour encore plus de maniabilité. Fermé, le système est facile à nettoyer puisque le lait ne peut pas pénétrer dans le flexible ni dans le moteur. Toutes les pièces peuvent être immergées dans l’eau et stérilisées, à l’exception des pièces électriques.
  • * Étude indépendante de placement de produits, réalisée en août 2012 aux États-Unis, auprès de 76 mamans
  • ³Jones, et al, A randomized controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery, ADC 2001:85:F91

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