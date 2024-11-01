Pour les mamans, l’enjeu consiste à tirer plus de lait en moins de temps. Grâce à ce tire-lait électrique double portable, il est possible d’exprimer le lait simultanément avec les deux seins. Trois réglages d’aspiration contrôlés par l’utilisateur sont proposés. Choisissez celui qui vous convient pour assurer l’écoulement régulier du lait.
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|Mode de pompage
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|Niveaux d’aspiration
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|Contenu
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|Matériaux
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|Dimensions
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|Poids
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|Assemblage
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|Garantie
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|Accessoires
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|Pièces de rechange disponibles
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|Niveaux d’aspiration
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|Mode de pompage
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|Niveaux d’aspiration
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|Garantie
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