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Sucette Soothie

Sucette en une pièce

Composée d’une seule pièce en silicone, la sucette Soothie arbore un joli design en forme d’ours. Elle est adaptée aux nourrissons de 0 à 3 mois. Sa collerette flexible est souple et confortable contre la peau délicate du bébé.

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Fiche technique

Caractéristiques de résistance Soothie
Caractéristiques de résistance Soothie
Pays d’origine
  • Etats-Unis
Éléments inclus
  • Sucettes en silicone : 2
Caractéristiques
  • Peut être stérilisée
  • Sans BPA
  • Apaise votre bébé
  • Silicone de qualité médicale
  • Conçue en une seule pièce
Phases de développement
  • Étapes : 0 à 3 mois
Caractéristiques de résistance Soothie
Caractéristiques de résistance Soothie
Pays d’origine
  • Etats-Unis
Éléments inclus
  • Sucettes en silicone : 2
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  • Etats-Unis
Éléments inclus
  • Sucettes en silicone : 2
Caractéristiques
  • Peut être stérilisée
  • Sans BPA
  • Apaise votre bébé
  • Silicone de qualité médicale
  • Conçue en une seule pièce
Phases de développement
  • Étapes : 0 à 3 mois

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