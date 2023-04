Vérification du positionnement des stents du flow diverter pendant une procédure

La technique SmartCT Vaso est de plus en plus utilisée pour le suivi des anévrismes traités avec des stents de flow diverter afin de vérifier le positionnement du dispositif. Il offre des images de grande qualité pour évaluer les flow diverters jusqu’à la veine perforante. SmartCT Vessel Analysis permet une analyse du vaisseau et une vérification du positionnement du dispositif grâce à des vues informatisées redressées, convexes et transversales.