Informations importantes sur le flux sanguin vasculaire

Les flow diverters sont de plus en plus utilisés pour le traitement des anévrismes cérébraux, mais les procédures de dérivation de flux restent complexes. On observe des thromboses après 6 mois de suivi¹ dans seulement 76 % des cas de dérivation du flux dans l’anévrisme, ce qui présente un risque pour le patient. Plusieurs études ont démontré que la forme du flux à l’intérieur des anévrismes était l’un des paramètres à prendre en compte pour anticiper la rupture et la formation de caillot²,³. AneurysmFlow est le premier outil permettant de visualiser et quantifier les modifications du flux dans le vaisseau parent et l’anévrisme avant et après le déploiement d’un flow diverter. Il fournit également un indicateur unique – le rapport d’amplitude moyen du flux dans l’anévrisme (MAFA).