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Vérification et modification de la configuration du DAE
Vérification et modification de la configuration du DAE
Vous pouvez retrouver la configuration actuelle du défibrillateur, la réinitialiser ou la modifier selon vos préférences, en quelques clics depuis votre ordinateur. Avec le FR3, vous pouvez également définir la langue et régler l’horloge interne.
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Vérification et modification de la configuration du DAE
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Vous pouvez retrouver la configuration actuelle du défibrillateur, la réinitialiser ou la modifier selon vos préférences, en quelques clics depuis votre ordinateur. Avec le FR3, vous pouvez également définir la langue et régler l’horloge interne.
Durabilité et évolutivité
Protocoles personnalisés
Votre chef de service peut personnaliser les paramètres du DAE selon votre protocole d’intervention. Seul le personnel autorisé peut modifier les valeurs par défaut du défibrillateur et ce, sous la surveillance d’un professionnel de santé.
Protocoles personnalisés
Votre chef de service peut personnaliser les paramètres du DAE selon votre protocole d’intervention. Seul le personnel autorisé peut modifier les valeurs par défaut du défibrillateur et ce, sous la surveillance d’un professionnel de santé.
Protocoles personnalisés
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Uniformité des DAE
Uniformité des DAE
Afin d’optimiser la gestion de la configuration et des programmes de défibrillation précoce, vous pouvez sauvegarder les paramètres définis dans un fichier. Cela vous permet de reprendre la même configuration pour tous vos DAE et de conserver une trace des réglages autorisés.
Uniformité des DAE
Afin d’optimiser la gestion de la configuration et des programmes de défibrillation précoce, vous pouvez sauvegarder les paramètres définis dans un fichier. Cela vous permet de reprendre la même configuration pour tous vos DAE et de conserver une trace des réglages autorisés.
Uniformité des DAE
Afin d’optimiser la gestion de la configuration et des programmes de défibrillation précoce, vous pouvez sauvegarder les paramètres définis dans un fichier. Cela vous permet de reprendre la même configuration pour tous vos DAE et de conserver une trace des réglages autorisés.
Afin d’optimiser la gestion de la configuration et des programmes de défibrillation précoce, vous pouvez sauvegarder les paramètres définis dans un fichier. Cela vous permet de reprendre la même configuration pour tous vos DAE et de conserver une trace des réglages autorisés.
Vérification et modification de la configuration du DAE
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Vous pouvez retrouver la configuration actuelle du défibrillateur, la réinitialiser ou la modifier selon vos préférences, en quelques clics depuis votre ordinateur. Avec le FR3, vous pouvez également définir la langue et régler l’horloge interne.
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Uniformité des DAE
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Microsoft® Windows XP™ Professional ou Microsoft® Windows 7™ Professional
Lecteur de fichiers PDF
Requis pour consulter le manuel d’utilisation du logiciel HeartStart Configure
Navigateur
Navigateur web nécessaire pour activer le logiciel
Configuration matérielle
Configuration matérielle
Plate-forme
Ordinateur personnel
Vitesse du processeur
Minimum : processeur 1 GHz x 86 ou x 64
Écran
Minimum : 1 024 x 768. Recommandé : 1 280 x 1 024 ou plus
Espace disque
300 Mo pour l’installation du logiciel
Connexion Internet
Requise pour activer le logiciel et recevoir les mises à jour
Lecteur de carte
Lecteur de carte Secure Digital (SD) requis si vous souhaitez configurer la langue du défibrillateur HeartStart FR3 via une carte SD
Communication sans fil
Carte Bluetooth compatible avec les piles Microsoft ou Widcomm pour régler l’heure ou transférer les informations de configuration vers et depuis un défibrillateur FR3 via une interface de transfert sans fil Bluetooth 2.0
Caractéristiques logicielles
Caractéristiques logicielles
Système d’exploitation
Microsoft® Windows XP™ Professional ou Microsoft® Windows 7™ Professional
Lecteur de fichiers PDF
Requis pour consulter le manuel d’utilisation du logiciel HeartStart Configure
Microsoft® Windows XP™ Professional ou Microsoft® Windows 7™ Professional
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Configuration matérielle
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Minimum : processeur 1 GHz x 86 ou x 64
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Espace disque
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Lecteur de carte
Lecteur de carte Secure Digital (SD) requis si vous souhaitez configurer la langue du défibrillateur HeartStart FR3 via une carte SD
Communication sans fil
Carte Bluetooth compatible avec les piles Microsoft ou Widcomm pour régler l’heure ou transférer les informations de configuration vers et depuis un défibrillateur FR3 via une interface de transfert sans fil Bluetooth 2.0
*Remarque : la configuration d’un défibrillateur détermine son fonctionnement lors d’une urgence médicale.
1. La marque et le logo Bluetooth sont des marques commerciales ou déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
2. Acrobat, Adobe Reader et PDF sont des marques commerciales ou déposées d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays.
3. Microsoft®Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
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