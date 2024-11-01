Termes recherchés

FR
NL

Xper Ordonnanceur

Ordonnanceur des examens de cathétérisme

Trouver des produits similaires

Le passage des patients, du personnel et des ressources dans votre laboratoire d’examens de cathétérisme cardiaques a une incidence considérable sur votre efficacité et votre productivité. Xper Information Management Scheduler associe les différents plannings pour améliorer la coordination et la communication.

Contactez nous
Caractéristiques
Interface par glisser-déposer

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.
Xper Patient Status Viewer

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.
Outil de création de modèles

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.
Calendrier sur un an

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.
Gestion des ressources

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.
Partage des programmes

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-
  • Interface par glisser-déposer
  • Xper Patient Status Viewer
  • Outil de création de modèles
  • Calendrier sur un an
Voir toutes les caractéristiques
Interface par glisser-déposer

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.

L’interface par glisser-déposer facilite la gestion de la journée

L’ordonnanceur Xper permet de coordonner facilement et efficacement votre personnel, votre équipement et vos patients.
Xper Patient Status Viewer

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.

Xper Patient Status Viewer pour plus de visibilité

Xper Patient Status Viewer présente l’état de la procédure des patients au personnel se la salle de cathétérisme pour lui offrir toutes les informations utiles. Il peut ainsi informer les familles en salle d’attente tout en protégeant la confidentialité des patients.
Outil de création de modèles

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.

Outil de création de modèles pour faciliter la planification

Créez et stockez des programmes de travail avec l’outil de création de modèles de Xper Scheduler.
Calendrier sur un an

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.

Calendrier sur un an pour la planification à long terme

Xper Scheduler permet d’enregistrer des programmes jusqu’à un an à l’avance.
Gestion des ressources

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.

La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes

Modifiez facilement le modèle de programme en fonction des changements de personnel, ou consultez les ressources en personnel disponibles à affecter à chaque cas.
Partage des programmes

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-

Le partage des programmes améliore la communication dans votre service

-

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.