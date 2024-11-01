Termes recherchés
Le passage des patients, du personnel et des ressources dans votre laboratoire d’examens de cathétérisme cardiaques a une incidence considérable sur votre efficacité et votre productivité. Xper Information Management Scheduler associe les différents plannings pour améliorer la coordination et la communication.
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Calendrier sur un an pour la planification à long terme
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La gestion des ressources facilite l’optimisation des programmes
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Le partage des programmes améliore la communication dans votre service
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