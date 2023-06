Une collaboration judicieuse

En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.