Traitement efficace et rapide

Le nébuliseur réutilisable SideStream Plus permet un traitement rapide et efficace. Il peut être utilisé pour administrer les médicaments en aérosol les plus couramment prescrits. Le nébuliseur réutilisable SideStream Plus est optimisé pour le cycle respiratoire. Il possède une valve inspiratoire qui s’ouvre à l’inspiration pour augmenter l’administration du médicament et se ferme à l’expiration pour limiter l’expulsion de médicament et diminuer les pertes. Une pression moins importante est nécessaire pour ouvrir la valve inspiratoire, ce qui en fait l’appareil idéal des patients à faible volume respiratoire, par exemple les enfants et les personnes âgées.