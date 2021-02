ST Map Affichage graphique des données du segment ST

La fonction ST Map* collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales) et en fournit un affichage intégré. Les “cartes” (maps) correspondent à des portraits multi-axiaux des segments ST du patient mesurés avec l’algorithme ST/AR.