Indications en faveur d’un monitorage continu du segment ST

Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive. Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.