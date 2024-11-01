La fonction ST Map* collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales) et en fournit un affichage intégré. Les “cartes” (maps) correspondent à des portraits multi-axiaux des segments ST du patient mesurés avec l’algorithme ST/AR.
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La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
Compatible avec des électrodes classiques
Compatible avec des électrodes classiques pour une facilité d’utilisation
Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
En définissant une ligne de référence, le clinicien peut facilement déterminer si une intervention a eu l’effet escompté. Celle-ci est affichée en jaune, tandis que le segment ST en train d’être mesuré est de la même couleur que celle de l’ECG.
Compatible avec des électrodes classiques pour une facilité d’utilisation
Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
En définissant une ligne de référence, le clinicien peut facilement déterminer si une intervention a eu l’effet escompté. Celle-ci est affichée en jaune, tandis que le segment ST en train d’être mesuré est de la même couleur que celle de l’ECG.
Compatible avec des électrodes classiques pour une facilité d’utilisation
Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
En définissant une ligne de référence, le clinicien peut facilement déterminer si une intervention a eu l’effet escompté. Celle-ci est affichée en jaune, tandis que le segment ST en train d’être mesuré est de la même couleur que celle de l’ECG.
Indications
Indications en faveur d’un monitorage continu du segment ST
Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
Indications en faveur d’un monitorage continu du segment ST
Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
Indications en faveur d’un monitorage continu du segment ST
Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
La représentation virtuelle facilite l’identification des variations par les cliniciens
La représentation virtuelle fournie par ST Map permet aux cliniciens d’identifier et de localiser plus facilement les variations du segment ST dans le cœur. ST Map propose également un affichage des tendances à des intervalles compris entre 12 secondes et 30 minutes.
Compatible avec des électrodes classiques
Compatible avec des électrodes classiques pour une facilité d’utilisation
Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
En définissant une ligne de référence, le clinicien peut facilement déterminer si une intervention a eu l’effet escompté. Celle-ci est affichée en jaune, tandis que le segment ST en train d’être mesuré est de la même couleur que celle de l’ECG.
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Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
En définissant une ligne de référence, le clinicien peut facilement déterminer si une intervention a eu l’effet escompté. Celle-ci est affichée en jaune, tandis que le segment ST en train d’être mesuré est de la même couleur que celle de l’ECG.
Compatible avec des électrodes classiques pour une facilité d’utilisation
Les représentations ST Map peuvent être utilisées pour le positionnement d’électrodes dans le cadre d’un ECG classique à 12 dérivations, EASI* à 12 dérivations ou d’un ECG standard à 5 dérivations. Pour l’ECG standard à 5 fils, seule la dérivation périphérique ST Map est affichée. Les rapports ST Map peuvent également être imprimés et ajoutés au dossier patient.
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Indications
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Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
Indications en faveur d’un monitorage continu du segment ST
Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
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Bien que le monitorage du segment ST ne soit pas la technique la plus sensible et la plus spécifique pour la détection des ischémies myocardiques, il s’agit de la seule technique pratique permettant de surveiller les épisodes ischémiques en continu par voie non invasive.
Le monitorage continu du segment ST est particulièrement indiqué dans de nombreux cas : afin d’évaluer les patients souffrant de maladies coronariennes connues ou suspectées, la reperfusion après traitement thrombolytique, l’ischémie post-IDM, la réocclusion après angioplastie ou athérectomie, l’ischémie myocardique pouvant être la cause d’une insuffisance respiratoire, l’ischémie per et post-opératoire dans le cadre de procédures de chirurgie cardiaque ou à haut risque ainsi que d’écarter un diagnostic d’infarctus du myocarde.
* L’application ST Map est disponible sur tous les moniteurs patient IntelliVue équipés d’une version logicielle C ou supérieure.
Remarque : les ECG EASI à 12 dérivations et leurs mesures sont des approximations des ECG classiques à 12 dérivations. Ils ne doivent donc pas être utilisés à des fins diagnostiques.
De nombreuses pathologies peuvent modifier le tracé ECG de la même façon que les cas d’ischémie, c’est pourquoi les cliniciens doivent toujours interpréter les données ST en contexte, avec les autres informations cliniques.
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