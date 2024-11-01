Les tendances Horizon situent le contexte

Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible. Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.