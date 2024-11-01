Les informations affichées sur les moniteurs IntelliVue peuvent être personnalisées, directement depuis le chevet du patient. Chaque modèle est équipé de ces fonctionnalités de tendances et d’affichage et constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel.
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Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
Les fonctionnalités souples de calcul et d’affichage des tendances IntelliVue constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel car elles fournissent un contexte, mettent en évidence les séquences récurrentes et permettent, pour la première fois, d’identifier instantanément les écarts.
Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
Les fonctionnalités souples de calcul et d’affichage des tendances IntelliVue constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel car elles fournissent un contexte, mettent en évidence les séquences récurrentes et permettent, pour la première fois, d’identifier instantanément les écarts.
Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
Les fonctionnalités souples de calcul et d’affichage des tendances IntelliVue constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel car elles fournissent un contexte, mettent en évidence les séquences récurrentes et permettent, pour la première fois, d’identifier instantanément les écarts.
Affichage des tendances
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
Optimisation de l’affichage des données
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Tendances Horizon
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Écran de tendances
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
L’écran de tendances est extrêmement flexible car il permet d’afficher les tendances calculées entre les 30 dernières minutes et les 12 dernières heures.
Sélectionnez un ou regroupez plusieurs paramètres afin de les décliner sous forme de tendances. Les paramètres ayant été regroupés apparaissent tous au même format, avec le même quadillage.
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
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Sélectionnez un ou regroupez plusieurs paramètres afin de les décliner sous forme de tendances. Les paramètres ayant été regroupés apparaissent tous au même format, avec le même quadillage.
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
L’écran de tendances est extrêmement flexible car il permet d’afficher les tendances calculées entre les 30 dernières minutes et les 12 dernières heures.
Sélectionnez un ou regroupez plusieurs paramètres afin de les décliner sous forme de tendances. Les paramètres ayant été regroupés apparaissent tous au même format, avec le même quadillage.
Tendances graphiques et tabulaires
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Tendances tabulaires
Les tendances tabulaires sont intégrées à l’écran
Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
Les tendances tabulaires sont intégrées à l’écran
Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
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Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
Les fonctionnalités souples de calcul et d’affichage des tendances IntelliVue constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel car elles fournissent un contexte, mettent en évidence les séquences récurrentes et permettent, pour la première fois, d’identifier instantanément les écarts.
Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
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Outils d’analyse clinique en temps réel et affichage des écarts
Les fonctionnalités souples de calcul et d’affichage des tendances IntelliVue constituent de puissants outils d’aide à la prise de décision clinique en temps réel car elles fournissent un contexte, mettent en évidence les séquences récurrentes et permettent, pour la première fois, d’identifier instantanément les écarts.
Affichage des tendances
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
L’affichage des tendances met les données en contexte
La compression des courbes place les valeurs réelles dans leur contexte. L’alignement du quadrillage et des échelles de temps facilite l’évaluation simultanée de plusieurs tendances de mesures.
Optimisation de l’affichage des données
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Optimisation et simplification de l’affichage des données
Les données de tendances et les données récentes apparaissent sur le même écran, l’équipe soignante peut donc facilement rester concentrée sur le patient. Toutes les valeurs numériques, les courbes en temps réel et les tendances correspondant à une même mesure ont une couleur identique. Les éléments visuels relatifs aux données sont en gras et facilement identifiables.
Tendances Horizon
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Les tendances Horizon situent le contexte
Les tendances Horizon élargissent le champ d’application de l’écran de tendances, en tant qu’outil d’aide à la prise de décision clinique. Ce format innovant met en évidence les écarts avec une ligne de référence déterminée par le clinicien. Celle-ci peut représenter un état initial ou une valeur cible.
Les tendances graphiques ombrées illustrent clairement les écarts sur un axe de temps. La barre d’écart affichée en gras fournit une représentation graphique de l’état actuel du patient. La flèche d’indicateur de tendance donne l’évolution générale des mesures du patient sur la base des 10 dernières minutes de données.
Écran de tendances
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
L’écran de tendances est extrêmement flexible car il permet d’afficher les tendances calculées entre les 30 dernières minutes et les 12 dernières heures.
Sélectionnez un ou regroupez plusieurs paramètres afin de les décliner sous forme de tendances. Les paramètres ayant été regroupés apparaissent tous au même format, avec le même quadillage.
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
L’écran de tendances est extrêmement flexible car il permet d’afficher les tendances calculées entre les 30 dernières minutes et les 12 dernières heures.
Sélectionnez un ou regroupez plusieurs paramètres afin de les décliner sous forme de tendances. Les paramètres ayant été regroupés apparaissent tous au même format, avec le même quadillage.
L’écran de tendances offre une visualisation globale dans le temps
L’écran de tendances est extrêmement flexible car il permet d’afficher les tendances calculées entre les 30 dernières minutes et les 12 dernières heures.
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Tendances graphiques et tabulaires
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Les tendances graphiques et tabulaires permettent de synthétiser les informations pertinentes
Il est particulièrement pertinent de regrouper plusieurs tendances graphiques. Afin de faciliter la corrélation, toutes les tendances regroupées ont la même durée de référence. De plus, lorsqu’une tendance graphique et sa courbe en temps réel sont affichées sur le même écran, les échelles sont identiques.
Tendances tabulaires
Les tendances tabulaires sont intégrées à l’écran
Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
Les tendances tabulaires sont intégrées à l’écran
Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
Les tendances tabulaires sont intégrées à l’écran
Les tendances tabulaires sont disponibles pour les mesures apériodiques suivantes : pression non invasive (PNI), débit cardiaque (D.C./I.C.), pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO), volume sanguin intrathoracique (VSIT/IVSIT), index de fonction cardiaque (IFC) et surveillance neuromusculaire (TOFcnt/TOFrat).
Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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