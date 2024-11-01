L’aide en ligne électronique (OLEH), un manuel électronique interactif, donne accès en temps réel aux informations critiques relatives à l’anesthésie. Elle offre une aide à la prise de décision clinique lorsque vous en avez besoin sur le moniteur patient.
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Élaboré par l’ESA pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie
L’aide en ligne électronique OLEH a été élaborée par la société européenne d’anesthésie (ESA) pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie. Elle vise à réduire les erreurs et optimiser les processus de travail. En tant que partenaire donateur exclusif du projet OLEH, Philips Medical Systems a travaillé avec l’ESA et les auteurs de l’OLEH pour mettre ce précieux outil d’aide à la prise de décisions à la disposition des anesthésistes. L’OLEH est exécutée sur les moniteurs patient IntelliVue, les PC autonomes et le Centre d’information Philips IntelliVue à deux écrans. Elle est disponible en anglais uniquement.
Élaboré par l’ESA pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie
L’aide en ligne électronique OLEH a été élaborée par la société européenne d’anesthésie (ESA) pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie. Elle vise à réduire les erreurs et optimiser les processus de travail. En tant que partenaire donateur exclusif du projet OLEH, Philips Medical Systems a travaillé avec l’ESA et les auteurs de l’OLEH pour mettre ce précieux outil d’aide à la prise de décisions à la disposition des anesthésistes. L’OLEH est exécutée sur les moniteurs patient IntelliVue, les PC autonomes et le Centre d’information Philips IntelliVue à deux écrans. Elle est disponible en anglais uniquement.
Élaboré par l’ESA pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie
L’aide en ligne électronique OLEH a été élaborée par la société européenne d’anesthésie (ESA) pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie. Elle vise à réduire les erreurs et optimiser les processus de travail. En tant que partenaire donateur exclusif du projet OLEH, Philips Medical Systems a travaillé avec l’ESA et les auteurs de l’OLEH pour mettre ce précieux outil d’aide à la prise de décisions à la disposition des anesthésistes. L’OLEH est exécutée sur les moniteurs patient IntelliVue, les PC autonomes et le Centre d’information Philips IntelliVue à deux écrans. Elle est disponible en anglais uniquement.
Nombreuses informations d’aide à la décision
Nombreuses informations d’aide à la décision pour favoriser des niveaux de soins élevés
L’OLEH est bien référencée et documentée pour les plus hauts niveaux de soins. Elle offre des ressources d’assistance en matière de : médicaments, considérations peropératoires, spécialités et sous-spécialités chirurgicales, fluides et électrolytes, médecine transfusionnelle, complications peropératoires, anesthésie locale, soins post-anesthésie (salle de réveil), prise en charge de la douleur post-opératoire, protocoles d’urgence (hyperthermie maligne, réanimation cardio-pulmonaire et difficultés d’intubation).
Nombreuses informations d’aide à la décision pour favoriser des niveaux de soins élevés
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Accessible sur les moniteurs patient IntelliVue
Accessible sur les moniteurs patient IntelliVue pour un accès facile
L’interface utilisateur intuitive de l’aide en ligne électronique OLEH offre un accès rapide aux informations critiques relatives à l’anesthésie sur les moniteurs patient Philips IntelliVue, même dans les situations d’urgences. L’OLEH apparaît à l’écran du moniteur avec les données physiologiques.L’aide en ligne pour l’anesthésie OLEH est fournie par la technologie Portal, qui utilise la technologie TCE (Tunneling Control Engine) de Philips pour hiérarchiser les paramètres physiologiques, les informations de surveillance et les notifications d’alarmes.
Accessible sur les moniteurs patient IntelliVue pour un accès facile
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Optimisée pour l’utilisation avec écran tactile
Optimisée pour l’utilisation avec écran tactile pour réduire les délais
L’interface utilisateur intuitive de l’aide en ligne électronique OLEH a été conçue spécifiquement pour la navigation sur écran tactile, offrant un accès rapide pour les cas d’urgences. L’utilisation de la souris plutôt que l’écran tactile est recommandée.
Optimisée pour l’utilisation avec écran tactile pour réduire les délais
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Optimisée pour l’utilisation avec écran tactile pour réduire les délais
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Notre engagement pour améliorer la prise en charge des patients
Notre engagement pour améliorer la prise en charge des patients en salle d’opération
Philips Healthcare s’engage à contribuer à la protection de la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations de santé électroniques protégées grâce aux technologies médicales utilisées pour créer et gérer ces données.
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Accessible sur les moniteurs patient IntelliVue
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1 Yusim Y, Berkenstadt H, Ziv A, Livingstone D, Katzenelson R, Perel A. A point-of-care information system improves residents decision-making in simulated anesthesia scenarios. Euro J Anaesth 2003;20:Suppl 30, A 22.
2 Berkenstadt H, Yusim Y, Ziv A, Livingstone D, Perel A. A point of care information system reduce the incidence of potentially life threatening mistakes in simulated anesthesia scenarios. Anesthesiology 2003; 99: A1353.
3 Perel A. European Society develops On-Line Help system. Newsletter of the Anesthesia Patient Safety Foundation, 17:40, 2002.
4 Perel A. Improving patient safety by point of care information. Hospital Critical Care 3(1), 2003.
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