Élaboré par l’ESA pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie

L’aide en ligne électronique OLEH a été élaborée par la société européenne d’anesthésie (ESA) pour réduire la complexité dans le domaine de l’anesthésie. Elle vise à réduire les erreurs et optimiser les processus de travail. En tant que partenaire donateur exclusif du projet OLEH, Philips Medical Systems a travaillé avec l’ESA et les auteurs de l’OLEH pour mettre ce précieux outil d’aide à la prise de décisions à la disposition des anesthésistes. L’OLEH est exécutée sur les moniteurs patient IntelliVue, les PC autonomes et le Centre d’information Philips IntelliVue à deux écrans. Elle est disponible en anglais uniquement.