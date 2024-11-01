Le logiciel QLAB 10 facilite l’obtention des données nécessaires à la prise de décisions cliniques pour une meilleure prise en charge des patients et une plus grande efficacité. En consultant les données directement sur l’échographe ou sur la station de travail, vous optimisez les processus de travail au sein du service.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Navigateur Valve mitraleᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Navigateur Valve mitraleᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Dynamic HeartModelA.I.*
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Précision et rapidité
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Prise en charge
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
QLAB : une solution dédiée
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Navigateur Valve mitraleᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Navigateur Valve mitraleᴬᴵ (MVNᴬᴵ)
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Cet outil guidé facile à utiliser fournit une liste complète de mesures anatomiques et de calculs relatifs à la valve mitrale. Pour cela, il doit obtenir un volume calculé à partir d’une échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel. Il vous fournit ensuite un modèle en huit étapes facile à interpréter. De plus, il peut réaliser des mesures de base de l’anneau mitral et des feuillets en seulement quatre étapes.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Quantification cardiaque 3D (3DQ)
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Le module de quantification cardiaque 3D (3DQ) offre des fonctions de visualisation, de découpe et d’affichage des volumes 3D. Il mesure la distance et les surfaces à partir des reconstructions multiplanaires 2D afin de calculer le volume VG biplan, la fraction d’éjection et la masse du VG. Manipulez des plans en 2D afin de calculer la fraction d’éjection 2D biplan avec plus de précision, sans réduire l’image.
Dynamic HeartModelA.I.*
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Dynamic HeartModelA.I.*
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
La quantification cardiaque conçue pour renforcer la fiabilité. Avec l’outil 3D Philips HeartModelA.I., vous pouvez obtenir une fraction d’éjection (FE) fiable et reproductible en quelques secondes dans votre processus de travail de routine. Dynamic HeartModelA.I. affiche les contours en mouvement des volumes du ventricule gauche (VG) et de l’atrium gauche (AG). *Intelligence anatomique
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Quantification cardiaque 3D avancée (3DQA)
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Il mesure les volumes endocardiques du VG, le volume systolique (VS) et la fraction d’éjection 3D réelle à l’aide d’une méthode semi-automatisée de détection des parois en 3D. Il évalue la chronologie des mouvements pariétaux pour chacun des 17 volumes étudiés et définit un index de synchronie pour tous les segments de volume ou un groupe de segments de volume sélectionnés par l’utilisateur. Le Q-App semi-automatisé mesure la fraction d’éjection globale en 3D, sans se fonder sur des hypothèses géométriques de calcul. Ce module permet également d’évaluer l’insuffisance cardiaque en fournissant différentes informations synchronisées.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Il permet la détection automatique des parois du ventricule gauche, un accès rapide à la fraction d’éjection en 2D et aux volumes ainsi que de choisir entre la méthode biplan Simpson et la quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire (TMAD). a2DQᴬᴵ est un outil adapté à toutes les salles d’échocardiographie : il mesure la fraction d’éjection en 2D en un seul clic, pour tous les types de patients, sans effectuer de tracé manuel. La quantification du déplacement annulaire cinétique tissulaire fournit un indice validé correspondant à la fraction d’éjection, ce qui est particulièrement utile pour les patients techniquement difficiles.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)
Basé sur la technologie du 2D Speckle, fondée sur le suivi des bruits de rétrodiffusion, ce module positionne automatiquement la ROI en fonction de la vue anatomique sélectionnée, et génère des mesures des fonctions myocardiques globales et régionales. Les données sont présentées sous forme de tableau, de projection planaire des 17 segments et de divers types de courbes. Vous avez également accès à la fraction d’éjection (FE) du VG, au volume télésystolique (ESV) et au volume télédiastolique (VTD). Le module extrait rapidement et facilement les données de fraction d’éjection et de déformation longitudinale globale à partir des images acquises.
Précision et rapidité
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Calculs rapides et précis de la fraction d’éjection
Composant essentiel de la plupart des examens échocardiographiques, la fraction d’éjection est un des paramètres clés de l’échocardiographie permettant d’identifier un dysfonctionnement du ventricule gauche ou une détérioration clinique. Il s’agit donc d’un important facteur à prendre en compte lors de la planification d’une correction chirurgicale. La gamme QLAB dédiée à la fraction d’éjection (FE) comprend les modules suivants : Quantification 2D Automatiséeᴬᴵ (a2DQᴬᴵ), Quantification automatisée des mouvements cardiaquesᴬᴵ (aCMQᴬᴵ), Quantification cardiaque 3D (3DQ), Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced)
Prise en charge
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
Prise en charge des patients souffrant d’insuffisance cardiaque
La thérapie de resynchronisation cardiaque peut augmenter le taux de survie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et réagissant favorablement à ce traitement. Cependant, selon la méthode d’évaluation définie, l’efficacité de la thérapie ne peut pas toujours être garantie, ce qui génère une perte de temps et d’argent. En outre, toute nouvelle méthode d’évaluation doit pouvoir être facilement intégrée dans les protocoles d’échocardiographie standard. La solution QLAB offre un ensemble complet d’outils de quantification 2D et 3D avancés dédiés à l’évaluation de l’insuffisance cardiaque mettant à profit : le module Quantification de l’épaisseur intima-media (IMT), le module Quantification automatisée des mouvements cardiaques (aCMQᴬᴵ) et le module Quantification cardiaque 3D avancée (3DQ Advanced).
QLAB : une solution dédiée
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
Outils de quantification éprouvés
Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.