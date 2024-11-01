Outils de quantification éprouvés

Vous êtes à la recherche d’outils de quantification éprouvés qui facilitent les examens, les rendent plus reproductibles et fournissent davantage d’informations cliniques ? Vous souhaitez visualiser, manipuler et mesurer des ensembles de données 3D tout en disposant de rapports de mesure complets ? Vous avez besoin d’outils avancés d’analyse des images pour la quantification 2D et 3D, la quantification en Doppler couleur et les études de contraste ? Vous souhaitez avoir accès, sur station externe, aux fonctions de visualisation, de rendu et de quantification cardiaque avancée en modes d’imagerie 2D, 3D et couleur, tout en pouvant créer rapidement et facilement des fichiers aux formats BMP, TIF, JPG, MOV, WMV et AVI ? Alors le logiciel de quantification des données (QLAB) est fait pour vous.