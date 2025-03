Gestion intégrée des informations pour une consultation efficace des examens

Philips IntelliSpace Breast permet de réaliser des analyses approfondies ainsi que des rapports contenant les résultats des mammographies, échographies et IRM mammaires obtenus à partir de différents équipements tiers. Vous pouvez consulter les images et rapports des examens en cours et antérieurs, ainsi que les données précédemment acquises sur les systèmes d’autres fabricants, depuis un seul et même espace de travail. En rassemblant toutes vos données patientes au même endroit, vous gagnez en efficacité.