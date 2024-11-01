Imaginez pouvoir visualiser simultanément les structures anormales, vasculaires, osseuses ainsi que celles des tissus mous. Cela est désormais possible grâce à la station de travail AcQSim³. En effet, vous pouvez utiliser la simulation sous scanner pendant le processus de planification et ainsi visualiser l’évolution d’une tumeur chez un patient.
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Intégration transparente avec le système de planification de traitement
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Marquage complet du patient
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Outils d’identification des volumes d’intérêt
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Outil avancé de radiographies reconstruites numériquement
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Outils de définition des blocs et de configuration du faisceau
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Outils de script
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Intégration transparente avec le système de planification de traitement
Marquage complet du patient
Outils d’identification des volumes d’intérêt
Outil avancé de radiographies reconstruites numériquement
Intégration transparente avec le système de planification de traitement
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Intégration à Pinnacle³ pour un processus oncologique rationalisé
La station de travail AcQSim³ peut être intégrée au système de planification de traitement Pinnacle³ pour optimiser vos processus d’oncologie. Avec cette station de travail complète, vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches, de la simulation au recalage automatisé des images, en passant par la planification 3D, IMRT et VMAT.
Marquage complet du patient
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Acquisition sans repères
Sur les scanners Philips compatibles, la fonction de marquage absolu du patient d’une grande précision disponible sur la station AcQSim³ vous permet de réaliser des acquisitions sans repères anatomiques, générant ainsi un gain de temps.
Outils d’identification des volumes d’intérêt
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Isolement des tumeurs
La station AcQSim³ comprend des outils avancés d’identification des volumes d’intérêt permettant de supprimer rapidement toutes les structures anatomiques inutiles. Une meilleure qualité d’image facilite ainsi plus la comparaison des images tumorales.
Outil avancé de radiographies reconstruites numériquement
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Imagerie de grande qualité
L’outil avancé de radiographies reconstruites numériquement est équipé de la technologie Ray-Tracing visant à définir les pixels numériques. Il s’appuie sur des tables de consultation personnalisées pour créer rapidement des images de qualité.
Outils de définition des blocs et de configuration du faisceau
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Plus grande efficacité
La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.
Outils de script
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Efficacité de la simulation de traitement
La suite d’outils de script permet d’enregistrer et d’exécuter la plupart des étapes du processus de simulation, générant ainsi un gain de temps précieux.
Le système Philips Pinnacle³ Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIbfabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI Product Services. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe.Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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