Plus grande efficacité

La station AcQSim³ comprend plusieurs ensembles d’outils visant à augmenter votre efficacité, dont un pinceau unique qui définit les blocs, les collimateurs multilame (MLC) et autres aspects du faisceau. Il dispose également d’outils de configuration du faisceau destinés à définir une paire de faisceaux orthogonaux par défaut, le centre du faisceau dans le champ ainsi que le centre du faisceau au niveau du patient.