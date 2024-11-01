Délimitez les contours en seulement quelques clics grâce à l’outil Pinnacle³ Auto-Segmentation équipé du module SPICE. Ce progiciel hautement automatisé vous fait gagner du temps, tout en améliorant la cohérence des contours.
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Délimitation automatique et simultanée des contours
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Segmentation probabiliste
Contours de haute qualité
Les atlas et structures peuvent être personnalisés en fonction des besoins de chaque opérateur. Certains atlas font par ailleurs l’objet d’une analyse par segmentation probabiliste, ce qui donne lieu à des contours de grande qualité.
Contours de haute qualité
Les atlas et structures peuvent être personnalisés en fonction des besoins de chaque opérateur. Certains atlas font par ailleurs l’objet d’une analyse par segmentation probabiliste, ce qui donne lieu à des contours de grande qualité.
Contours de haute qualité
Les atlas et structures peuvent être personnalisés en fonction des besoins de chaque opérateur. Certains atlas font par ailleurs l’objet d’une analyse par segmentation probabiliste, ce qui donne lieu à des contours de grande qualité.
Intégration de Pinnacle³
Simplification des processus de travail
Le module Auto-Segmentation est accessible depuis n’importe quel terminal Pinnacle³, afin de tirer profit de tous les avantages Pinnacle³ sans avoir à importer ou à exporter des données. Vous pouvez également ajouter le module Model Based Segmentation.
Simplification des processus de travail
Le module Auto-Segmentation est accessible depuis n’importe quel terminal Pinnacle³, afin de tirer profit de tous les avantages Pinnacle³ sans avoir à importer ou à exporter des données. Vous pouvez également ajouter le module Model Based Segmentation.
Simplification des processus de travail
Le module Auto-Segmentation est accessible depuis n’importe quel terminal Pinnacle³, afin de tirer profit de tous les avantages Pinnacle³ sans avoir à importer ou à exporter des données. Vous pouvez également ajouter le module Model Based Segmentation.
Délimitation automatique et simultanée des contours
Délimitation automatique et simultanée des contours
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Génération automatique des contours
Une fonction vous permet de générer des contours automatiquement pour différents patients ou organes, tout en ne nécessitant qu’une intervention limitée de votre part. La majorité des tâches pouvant s’exécuter en arrière-plan, cela vous permet de vous consacrer à d’autres tâches essentielles.
Segmentation probabiliste
Contours de haute qualité
Les atlas et structures peuvent être personnalisés en fonction des besoins de chaque opérateur. Certains atlas font par ailleurs l’objet d’une analyse par segmentation probabiliste, ce qui donne lieu à des contours de grande qualité.
Contours de haute qualité
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Intégration de Pinnacle³
Simplification des processus de travail
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Simplification des processus de travail
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Le système Philips Pinnacle³ Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIbfabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI Product Services. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe.Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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