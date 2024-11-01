Changements en temps réel

Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.