3D APT (Transfert de proton amide) est une nouvelle méthode d’IRM cérébrale unique et sans contraste qui répond au besoin de fiabilité pour les diagnostics neuro-oncologiques. 3D APT utilise la présence de protéines cellulaires endogènes, pour produire un signal IRM directement corrélé avec la prolifération des cellules, qui est un marqueur de l’activité tumorale. APT 3D peut aider les professionnels médicaux qualifiés en différenciant les gliomes de bas grade et de haut grade et, en différenciant la progression tumorale des effets du traitement¹,².