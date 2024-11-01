Imagerie pédiatrique neurologique et colonne. Spécialement conçu en forme de berceau pour une prise en charge optimale des plus jeunes patients. Antenne optimisée pour les nouveau-nés et adaptée aux patients jusqu’à 10 kg.
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Digitalisation dans l’antenne même pour un rapport signal-bruit optimal
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