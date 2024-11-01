Antenne 32 éléments full digital pour un rapport signal-bruit optimal et des examens plus rapides. Couverture du haut de la tête, du tronc cérébral et du cervelet. Antenne en deux parties pour faciliter la manipulation. Ouverture en haut de l’antenne pour faciliter le passage des dérivations d’EEG.
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Digitalisation dans l’antenne même pour une augmentation du rapport signal-bruit
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