Conception enveloppante souple pour s’adapter facilement à différentes tailles de patients. Ajustable au plus près de l’anatomie du patient pour une imagerie en haute résolution du cartilage et de l’os. Avec coussins de positionnement pour le confort et l’immobilisation du patient.
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Digitalisation dans l’interface dS pour un rapport signal-bruit optimal
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