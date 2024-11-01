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Ingenia 3.0T dStream épaule Solution d’antenne 8 canaux

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Digitalisation dans l’antenne même pour optimiser le rapport signal-bruit. Ajustable pour une installation confortable de l’épaule droite ou gauche. Uniformité du signal, avec une excellente pénétration dans le labrum.

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Digitalisation dans l’antenne même pour une augmentation du rapport signal-bruit

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  • Digitalisation dans l’antenne même pour une augmentation du rapport signal-bruit
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