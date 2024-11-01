Termes recherchés

FR
NL

Ingenia 3.0T dStream T/R tête solution d’antenne

-

Trouver des produits similaires

Solution d’antenne de type émission/réception. Composée d’une base coulissante et d’un appuie-tête. Couvre le cerveau et la colonne vertébrale jusqu’à C3.Échantillonnage de données DirectDigital pour optimiser le rapport signal-bruit. Excellents résultats en spectroscopie grâce au champ B1 étendu. Spacieuse pour accueillir des patients avec cadres stéréotaxiques. Conception ouverte pour réduire la claustrophobie tout en offrant une bonne homogénéité.

Contactez nous
Caractéristiques
Grand champ B1 pour une excellente spectroscopie

-

-

-

-

-

-
Conception spacieuse pour accueillir des cadres stéréotaxiques

-

-

-

-

-

-
  • Grand champ B1 pour une excellente spectroscopie
  • Conception spacieuse pour accueillir des cadres stéréotaxiques
Voir toutes les caractéristiques
Grand champ B1 pour une excellente spectroscopie

-

-

-

-

-

-
Conception spacieuse pour accueillir des cadres stéréotaxiques

-

-

-

-

-

-

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.