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Ingenia 1.5T dStream FootAnkle 8 canaux

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Conçu pour la visualisation en haute résolution des structures cartilagineuses détaillées. Installation facile de tous les patients, même de grande taille. Possibilité de positionner le pied confortablement selon un angle de 15 degrés.

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