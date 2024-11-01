Permet un positionnement proche du corps du patient pour améliorer le rapport signal-bruit. Conception ouverte non rigide offrant une solution d’imagerie pour les cas complexes. Haute résolution et couverture étendue associées à des solutions d’antennes postérieures.
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Conception spacieuse pour accueillir des cadres stéréotaxiques
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